Course poursuite mortelle de Danjoutin : fin de la garde à vue pour les deux gendarmes

Dans l'enquête sur la course poursuite mortelle entre Beaucourt et Danjoutin dans le Territoire de Belfort, les deux gendarmes qui avaient riposté aux tirs du fuyard abattu ont été relâchés à l'issue de leur garde à vue. La piste de la légitime défense est privilégiée.

On y voit de plus en plus clair dans l'enquête sur la course poursuite mortelle qui s'est déroulée mercredi matin entre Beaucourt et Danjoutin dans le Territoire de Belfort. Les deux gendarmes qui avaient riposté aux tirs du fuyard et l'avait abattu ont été relâchés à l'issue de leur garde à vue. Il s'agit de deux pères de famille. Les enquêteurs avaient besoin de les entendre séparément pour comparer leurs versions des faits.

L'hypothèse de la légitime défense avancée

A ce stade des investigations, la thèse de la légitime défense est privilégiée. D'après nos informations, une reconstitution de la scène (remise en situation) se serait déroulée jeudi soir sur les lieux du drame rue du 21 novembre à Danjoutin en présence des deux gendarmes. Sur place, une autre personne a joué le rôle du conducteur. C'est dans cette rue mercredi matin que la folle course poursuite s'est achevée.

La section de recherche de Besançon et l'inspection générale de la gendarmerie mobilisées

L'homme avait d'abord exhibé une arme de poing et fait crisser ses pneus devant les gendarmes de Beaucourt. Il s'était alors enfui en voiture puis avait été rattrapé par les forces de l'ordre dans cette rue située prés du rond point du restaurant le Pot d'Etain. Il avait ouvert le feu en direction des militaires qui ont riposté et l'ont abattu. Mortellement blessé, l'homme âgé de 37 ans est décédé sur place. "Les investigations se poursuivent pour mener des opérations d’analyse de différents prélèvements", précise le procureur de la République de Belfort. L'enquête a été confiée à la section de recherche de Besançon et à l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

