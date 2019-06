Course-poursuite mouvementée dans les rues de Limoges dans la nuit de mercredi à jeudi

Le commissariat et trois policiers ont porté plainte après l'interpellation musclée de deux individus qui ont tenté de prendre la fuite en voiture et ont donné du fil à retordre aux fonctionnaires lors de leur arrestation.

Limoges, France

Ce mercredi à 23h30, une patrouille de la brigade canine du commissariat de Limoges aperçoit cours Vergnaud à Limoges un automobiliste qui commet une infraction au code de la route. Un passager se trouve aussi à bord. Décision est prise de contrôler le conducteur. Sauf que la voiture ignore les signaux des policiers et prend la fuite.

Rues à contre-sens entre le centre-ville et Ester-Technopole, excès de vitesse... Les deux individus ont relevé leur capuche et foncent pour échapper aux agents. Avec l'aide de la BAC de nuit et de la police municipale, un barrage est installé, le véhicule neutralisé. Une voiture de police est percutée.

Les deux suspects tentent de prendre la fuite à pied. Lors de leur arrestation, ils n'ont pas hésité à jouer des poings et des pieds pour se défendre. Au commissariat, le conducteur a refusé de se soumettre au contrôle d'alcoolémie. L'automobiliste est un Algérien de 29 ans qui n'a pas le permis. Sa voiture n'était pas assurée.

Trois policiers ont déposé plainte contre les mis en cause pour rébellion tandis que le commissariat a porté plainte pour les dégradations de la voiture de police.