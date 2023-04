Course-poursuite près d'Orléans : un homme de 30 ans tué par balles

C'est aux alentours de 2 heures du matin qu'un homme grièvement blessé par balles, a été déposé par ses proches au Centre hospitalier d'Orléans (CHRO). Son décès a été constaté deux heures plus tard malgré les tentatives de réanimation des soignants qui ont alerté la police, au regard de la nature des blessures, comme l'exige la procédure.

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le jeune homme a été blessé à bord d'un véhicule, dans lequel il était passager, sur la banquette arrière. Selon une source policière, la voiture aurait été prise en chasse par un second véhicule entre La Chapelle-Saint-Mesmin et Saint-Jean-de-la-Ruelle. Course-poursuite au cours de laquelle des coups de feu ont été tirés en direction de la voiture dans laquelle se trouvait la victime.

Une course-poursuite meurtrière

L'homme, né en 1993 et originaire de La Chapelle-Saint-Mesmin, "avait quelques petits antécédents judiciaires" notamment un délit routier pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. On ignore pour l'heure les raisons de cette course-poursuite meurtrière. "Toutes les pistes sont étudiées, notamment celle d'un règlement de comptes", précise une source policière. La Direction territoriale de la police judiciaire d'Orléans est en charge de l'enquête et auditionne actuellement plusieurs témoins.