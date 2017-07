Course poursuite sur l'A6 entre Beaune et la Saône-et-Loire

Un chauffard contrôlé par les gendarmes à 163 km/h sur l'A6 au niveau de Beaune dimanche 30 juillet a refusé de s'arrêter. Une course poursuite s'est engagé sur près de cent kilomètres, jusqu'en Saône-et-Loire.

La berline allemande immatriculée en Belgique est flashé à 163 km/h au niveau de Beaune en Côte-d'Or en début d'après-midi. Suivi par les gendarmes du peloton autoroutier, le conducteur refuse de s'arrêter. Commence alors une course poursuite sur près de cent kilomètres. L'homme file jusqu'à 230 km/h. Le peloton motorisé de Chalon-sur-Saône puis celui de Charnay-lès-Mâcon prennent le relais mais le conducteur ne s'arrête toujours pas. Finalement, les gendarmes mettent en place un bouchon artificiel à Chêches-sur-Saône. Au volant, un jeune homme avec son père à ses côtés, sa sœur et sa mère à l'arrière du véhicule. Mais même à l'arrêt, le conducteur refuse de sortir de sa voiture. Les gendarmes ont alors dû casser une vitre pour l'extraire. Le conducteur a été placé en garde à vue au peloton motorisé de Charnay où lui et sa famille ont été entendus par les gendarmes.