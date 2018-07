Valence, France

L'homme avait tenté de fuir les gendarmes sur l'A7 après avoir volé de l'essence dans une station à hauteur de Pont de l'Isère samedi. Il a été condamné à 12 mois de prison dont huit avec sursis. Tête baissée, Djamel, 24 ans, raconte son histoire d'une voix grave. "Je suis devenu alcoolique, il faut dire la vérité", lâche-t-il. Depuis un an, "ça ne va pas bien". A l'origine de son mal-être : une séparation avec celle qu'il considère comme son premier amour, depuis 6 ans, un divorce après quelques mois de mariage, la perte de son boulot, puis de son appartement... "Je ne dors plus la nuit, alors je roule".

Cheveux bruns, moustache aussi noire que son t-shirt, Djamel explique être électricien et avoue tout ce qu'on lui reproche : la grivèlerie d'essence, la fuite en voiture puis à pied après avoir percuté la voiture d'un couple de touristes. Il explique qu'il n'a pas "réfléchi", "je me suis dit que si je m'arrêtais, j'irais un prison de toutes façons". "J'aurais préféré me faire percuter en traversant l'autoroute", lâche-t-il en garde à vue. "Vous êtes en train de faire une dépression, monsieur", lui lance la présidente du tribunal. "Je veux me soigner la tête", répond le jeune homme, les larmes aux yeux.