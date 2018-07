Valence, France

Une nouvelle course-poursuite a eu lieu sur l'A7 à hauteur de Valence (Drôme) ce samedi. Un Lyonnais de 24 ans a été interpellé, il va passer la nuit en garde à vue. Vers 9 heures du matin, ce sont les responsables de la station essence sur l'aire d'autoroute de Pont-de-l'Isère qui donnent l'alerte. L'homme est en train de leur voler du carburant. Après avoir fait son plein, gratuitement, le Lyonnais reprend la route direction Valence. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'il est déjà repéré : les gendarmes se sont positionnés à hauteur du péage de Valence-Sud. Grâce au numéro de la plaque d'immatriculation, ils savent que l'homme conduit une voiture volée, une 307 noire rapidement repérée dans la circulation dense, d'autant que le suspect est en train de remonter la file en passant par la bande d'arrêt d'urgence.

Il percute une voiture et prend la fuite à pied

Les gendarmes tentent de le contrôler mais le chauffard prend la fuite et percute la voiture d'un couple de vacanciers, originaires de Moselle. Aucun blessé, mais le choc est violent et les deux voitures sont épaves. Qu'à cela ne tienne, l'homme prend la fuite à pieds, traverse l'autoroute et se réfugie dans les bois alentours. Les gendarmes appellent du renfort et une battue s'organise. Le lyonnais est finalement interpellé par un policier. Selon les premières analyses, non seulement il est alcoolisé mais il a aussi consommé de la drogue. L'homme est déjà connu pour de nombreux faits de délinquance.