Course-poursuite sur l'A8 entre un véhicule et les gendarmes

Une course-poursuite entre un véhicule et une voiture de gendarmes s'est déroulée la nuit dernière vers 2 heures du matin entre Valbonne et l'autoroute A8. Une course-poursuite qui s'est terminée par un coup de feu, deux interpellations et un homme toujours en fuite.

Alpes-Maritimes, France

Les faits ont débuté à Valbonne quand les gendarmes prennent en chasse une voiture venant de refuser un simple contrôle routier de la Saint-Sylvestre. À son bord trois personnes qui filent alors vers l'A8. Le conducteur s'y engage et va jusqu'à Nice. Il sort de l'autoroute et fait demi-tour pour repartir vers l'Ouest. C'est à ce moment qu'il perd le contrôle de son véhicule et percute légèrement la voiture de gendarmerie. Cela suffit pour tout arrêter. L'un des militaires sort alors et fait usage de son arme en tirant un coup de feu. Il ne blesse personne. Les deux passagers sont ensuite interpellés. Le conducteur arrive en revanche à s'extraire de la voiture et part à pied échappant ainsi aux forces de l'ordre. Il est depuis en fuite et fait l'objet d'une recherche dirigée dorénavant par la Brigade de Recherche de Nice. Ses deux compères sont, eux, toujours en garde à vue.