Pointe de vitesse à 200 Km/h, stock cars avec une voiture de police, un conducteur et son passager mineur ont pris tous les risques sur l'autoroute A9 à Montpellier pour essayer d'échapper aux policiers.

Course poursuite sur l'A9 derrière une Mini Cooper lancée à 200 KM/H

Ils auraient pu y perdre la vie. Deux hommes dans une Mini Cooper ont été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi sur l' autoroute A9 entre Montpellier et Sète après une course poursuite sur près de 15kms avec deux véhicules de police.

Le commissariat de Montpellier reçoit un appel à 23H50, d'une personne leur signalant un véhicule, une Mini Cooper qui roule dangereusement sur l'avenue de la Liberté en direction des Près d'Arènes et dont il a relevé les numéros de la plaque minéralogique. La voiture est declarée volée depuis la veille.

Une voiture de patrouille de police la bloque au début de la route de Palavas, sauf qu'au moment où les policiers vont la contrôler, le conducteur redémarre, et prend la bretelle d'accès à l' A709 en direction de Sète.

Version fast and furious

Rejoint par une patrouille de la bac, les deux voitures de police prennent la Mini en chasse, qui zigzague sur les voies de l’autoroute doublant par la droite, la gauche plusieurs voitures , puis file tout droit , atteignant la vitesse de 180 et même 200Km/h .

Arrivé au péage de Saint Jean de Vedas , le conducteur de la Mini ne ralentit pas et défonce la barrière toujours à grande vitesse.

Il prend l'autoroute pour un stock car

Les policiers pensent pouvoir stopper les fuyards, ralentis par un bus, la voiture de police se portant a la hauteur de la mini , mais le conducteur fait une embardée et percute le véhicule de police sur le côté pour se dégager. Il n’hésite pas rouler sur la bande d'urgence pour doubler des poids lourds.

Finalement il va ralentir pour permettre à son passager de sortir de la voiture et partir à pied, passager arrêté rapidement par les policiers e la bac.

Rejoint et bloqué par la voiture de patrouille, le chauffard sort de la voiture et prend tous les risques , il traverse les 6 voies de circulation en courant . Rattrapé, il se rebelle, dans un mouvement brusque, il blesse sérieusement un policier au bras.

La course de tous les dangers

La course poursuite a duré 20 minutes, 20 minutes au cours desquelles le conducteur âgé de 27 ans a mis en danger sa vie, celle de son passager, un mineur de 17 ans, celle des policiers et des autres occupants des véhicules qu'il a doublé sur les 15Kms de course poursuite.

Le conducteur et son passager sont en garde à vue .