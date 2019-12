Course poursuite sur la RN88 : trois personnes mises en examen

Trois personnes ont été interpellées jeudi et mises en examen dans l'enquête sur la course poursuite survenue le 18 novembre sur la RN88, entre Loire et Haute-Loire.

Firminy, France

Le 18 novembre dernier, une voiture avait semé la panique sur la RN88 entre Bessamorel (Haute-Loire) et Firminy (Loire), obligeant les gendarmes de Saint-Julien-Chapteuil et d'Yssingeaux à poursuivre les occupants d'une Citroën C4 volée.

Trois des quatre occupants du véhicule, tous originaires de l'agglomération stéphanoise, ont ete interpellés jeudi et mis en examen pour refus d'obtempérer aggravé, dégradation volontaire de bien d'utilité publique, vol et recel de vol, association de malfaiteurs et transport d'armes de catégories B et D.

Le conducteur du véhicule a été placé en détention provisoire. Les deux autres mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction.