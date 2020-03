Course poursuite sur la rocade rennaise après un vol de carburant

Après une course poursuite sur la rocade de Rennes (Ille-et-Vilaine), la gendarmerie de Vitré a arrêté un homme surpris en train de voler du carburant ce dimanche matin. Un second voleur est toujours activement recherché.

La gendarmerie de Vitré (Ille-et-Vilaine) recherche activement un voleur de carburant. Vers 5 heures du matin ce dimanche 8 mars, deux hommes originaires d'un camp de gens du voyage à Nantes, ont été surpris en train de siphonner le carburant des camions de l'entreprise de transport TFR à Châteaubourg.

L'agent de sécurité engage une course poursuite

Depuis plusieurs jours, cette entreprise bretonne fait l'objet de vols de carburant. Sur ses gardes, c'est l'agent de sécurité qui a repéré le manège des deux hommes au petit matin.

A partir de là, une course poursuite s'engage entre les voleurs et l’homme en charge de surveiller le site. Pendant la course poursuite, il arrive à prévenir la gendarmerie qui dépêche sur place des membres du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG).

La course poursuite emmène les voitures jusqu'à la rocade de Rennes où les forces de l'ordre arrivent à maîtriser le véhicule des voleurs. Le conducteur en profite alors pour prendre la fuite en abandonnant la voiture de sa compagne. Le passager est arrêté directement sur place. Dans la voiture, les gendarmes trouvent plusieurs bidons contenant du carburant. Le conducteur est activement recherché.

Une combine bien rodée

Depuis plusieurs semaines, les gendarmes de Vitré travaillent avec la compagnie de Nantes. En effet, après plusieurs vols, les militaires surveillent les occupants d'un camp de gens du voyage dans l'agglomération nantaise. D'après les forces de l'ordre locale, ces personnes ont mis en place un business par lequel ils revendent le carburant a un prix défiant toute concurrence.