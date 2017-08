Course poursuite sur le périph nantais : il fonce à 150km/h !

Un jeune homme de 20 ans qui tentait de fuir un contrôle de gendarmes dans la nuit de mardi à mercredi à Vertou près de Nantes s’est engagé sur le périphérique à 150km/h. Il a été poursuivi une vingtaine de kilomètres avant d’être intercepté.

Les gendarmes sont appelés vers 3h du matin dans la nuit de mardi à mercredi car l’alarme d’une société s’est déclenchée dans la zone industrielle de la Vertonne, à Vertou, près de Nantes.

En patrouillant, ils tombent sur une Peugeot 106 avec trois jeunes hommes à l’avant, derrière eux la voiture est remplie de bidons, jusqu’au plafond. Des bidons de types jerrican.

Les gendarmes veulent donc les contrôler et c'est là que la course poursuite s'engage. Le conducteur, âgé de vingt ans part sur le périphérique, avec une quinzaine de gendarmes et de policiers à ses trousses.

Plusieurs collisions sont évitées de justesses avec d’autres automobilistes.

La voiture fait de telles embardées qu’on pense qu’elle va se retourner ! - Gendarmerie

Le jeune conducteur ne ralentit pas, au contraire il dépasse même à un moment les 150km/h.

Finalement la voiture sort à la Porte d'Amor et est enfin arrêtée vers Atlantis.

Le conducteur est toujours en garde à vue ce mercredi midi pour refus d'obtempérer. Les deux autres sont relâchés car la voiture n'est pas volée et qu'il n'y avait pas d'essence dans les bidons.