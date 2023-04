Course sauvage à Bordeaux : "je me suis relevé à cinq ou six mètres de là où j'étais"

Antoine a 20 ans, et ce vendredi soir, il a été légèrement blessé par une voiture qui a foncé dans la foule dans le quartier Bordeaux Lac. Le jeune homme a été projeté a plusieurs mètres, comme d'autres personnes, après que le conducteur ait perdu le contrôle de son véhicule. Une enquête est ouverte par le parquet de Bordeaux pour blessures involontaires aggravées.

"Comme tous les vendredis, on était à un rassemblement automobile à Bordeaux, raconte Antoine. Ce sont surtout des voitures, sur un parking et au milieu d'une route où des gens défilent pour faire du bruit. Mais il n'y a jamais de courses, ce sont des voitures pour montrer des voitures et du son". Ce soir-là, le jeune homme a été légèrement blessé par un véhicule : "Vers 23h, on a entendu un gros boum. En fait, c'était une voiture qui a tapé le trottoir et quand on s'est retourné, on s'est fait percuter de plein fouet en face de nous. J'ai été projeté et je me suis relevé cinq ou si mètres plus loin". Le jeune homme s'en sort surtout avec des séquelles psychologiques et la crainte de revivre une nouvelle fois un tel choc.

"On est des miraculés"

Antoine estime avoir eu beaucoup de chance vendredi soir : "On est des miraculés, tous. Moi j'ai eu un hématome et quelques lésions au niveau du dos et des mains parce qu'on a atterri sur du goudron. On a eu beaucoup de chance". Le jeune homme dit ne pas connaître les personnes qui étaient à bord de la voiture qui a percuté la foule. Il est allé porter plainte ce samedi.