Course sauvage à Bordeaux : le conducteur à l'origine de l'accident va être présenté à un juge

Suite à l'accident de vendredi soir dans le quartier commercial du Lac à Bordeaux, le conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule va être présenté à un juge ce dimanche. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. Au total, 13 personnes ont été blessées après avoir été percutées par la voiture.

Le mis en cause sera jugé dans un délai de deux mois et comparaîtra pour "blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes", à savoir délit de fuite et violation manifestement délibérée aux règles de conduite ainsi que "conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique" dans le cadre de rodéos urbains. Pour le premier motif, il encourt sept ans de prison, deux ans pour le deuxième, précise le parquet de Bordeaux.

Le conducteur n'est pas un habitué des courses sauvages

Le soir des faits, les quatre personnes qui étaient présentes au sein du véhicule ont été interpellées. Les trois passagers ont été relâchés et mis hors de cause. Les quatre étaient venus assister à ce rassemblement de voitures. À la fin, le conducteur a décidé de faire des "tours de piste" selon le parquet de Bordeaux. Il a reconnu avoir emprunté le circuit du running sans être un pilote professionnel ni un habitué de l'exercice. Les passagers de la voiture lui auraient demandé d'arrêter avant le début du troisième tour de piste. Mais le conducteur de 32 ans a tout de même continué. Il a perdu le contrôle de son véhicule et percuté la foule qui regardait. La chaussée était glissante. Selon le parquet de Bordeaux, "il a exprimé de forts regrets", et aurait fui par crainte d'un drame et par sidération. Son casier judiciaire est vierge.

13 victimes comptabilisées

Les 13 victimes recensées ne sont plus à l'hôpital. Leurs traumatismes physiques sont en cours d'évaluation par le médecin légiste. Les victimes évoquent un "véritable traumatisme psychologique" selon le parquet de Bordeaux, qui souligne qu'il s'agit d'un miracle "de ne pas dénombrer de morts dans cette affaire". La procureure de la République, Frédérique Porterie rappelle que les rodéos urbains sont interdits, malgré des pratiques qui persévèrent, les personnes qui y participent ont une "volonté manifestement délibérée (...) d'enfreindre la loi et de mettre les autres en danger". Selon elle, les participants doivent prendre conscience de la gravité de leurs agissements, qu'ils soient "auteurs actifs ou spectateurs passifs".