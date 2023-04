Course sauvage à Bordeaux : le préfet de la Gironde annonce des contrôles renforcés

En attendant le 7 juin, le procès du conducteur mis en examen pour avoir foncé dans la foule et blessé 13 personnes vendredi 14 avril à Bordeaux lors d'une course sauvage , le préfet de la Nouvelle Aquitaine et de la Gironde, Etienne Guyot annonce le renforcement des contrôles des forces de l'ordre "pour lutter avec la plus grande fermeté contre les rodéos et runs motorisés". Des contrôles qu'il promet désormais quotidiens.

Sur les huit derniers mois, 859 opérations anti-rodéos ont été menées dans la métropole bordelaise et plus particulièrement sur la commune de Bordeaux. Et dans le cadre de ces actions « coups de poing », 8 263 personnes ont été contrôlées, 1306 verbalisées, 57 personnes ont été placées en garde à vue, 3 véhicules et 20 deux-roues motorisés ont été saisis.

Dans le même temps, explique la préfecture, des aménagements urbains pérennes ont été réalisés pour lutter contre ces rodéos : bandes rugueuses, pose de barrières devant le centre commercial de Bordeaux Lac ou aménagements de la longue ligne droite devant le parc des expositions. Sur d'autres sites où ces aménagements ne sont pas possibles, les opérations de police vont continuer, comme sur l'avenue Dassault à Mérignac ou sur les quais de la zone portuaire de Bassens.