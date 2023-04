Course sauvage à Bordeaux : "Même avec le circuit de Mérignac on avait ce problème" selon un syndicat policier

Alors qu'une nouvelle course de voiture sauvage serait prévue ce vendredi soir près du Conforama de Mérignac, tous ont encore en tête le run de vendredi du 14 avril qui a fait 13 blessés . Beaucoup réclament un lieu sécurisé pour s'adonner à leur passion de vitesse. La réouverture du circuit de Mérignac est en tête des demandes mais le maire, Alain Anziani, ne veut pas revenir sur sa décision. Selon le syndicat de police Alliance, et son représentant en Gironde, Christophe Gras, même avec l'ancien circuit, le problème se posait ; "On avait quand même ce problème de run sur toutes les communes de l'agglomération bordelaise, le circuit a fermé et ils sont toujours là !" Le maire de Mérignac a décidé de le transformer en aire de grand passage de gens du voyage.

Alors une nouvelle structure serait-elle la solution ? Non répond Christophe Gras : "Si on rouvre une structure, qu'on met en place de la sécurité, des secours et que c'est encadré avec du personnel, ce circuit va être payant ! Et donc on ne va pas toucher une personne ou une population qui est amoureux des véhicules ou du sport automobile. Donc on aura toujours ces personnes-là qui feront du run sauvages." Un jeune homme blessé pendant la course de vendredi 14 avril et son père ont été reçus en préfecture ce jeud i, ils réclament eux aussi une structure sécurisée pour cette passion.es

