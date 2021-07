Courses de trottinettes sur les Champs-Élysées : la préfecture de police veut remettre de l'ordre

Les trottinettes électriques sont interdites sur les Champs-Elysées entre 22h et 6h du matin, selon une décision de la préfecture de police de Paris annoncée ce jeudi soir. L'interdiction concerne la partie comprise entre le rond-point des Champs Elysées inclus et la place de l'étoile (Charles de Gaulle) incluse jusqu’au 31 juillet. Le non-respect de ces règles de circulation peut entraîner une amende allant jusqu’à 1500 euros en cas de circulation sur les trottoirs à plus de 25 km/h, ainsi que l’immobilisation des engins utilisés. Les autorités veulent mettre fin aux courses sauvages de trottinettes, déjà observées l'an passé, et qui se multiplient ces derniers jours. Les concurrents roulent à toute vitesse sur les trottoirs bondés de l'avenue et ne respectent pas le code de la route au milieu des voitures.

Le tour de vis de la préfecture de police concerne également l’usage détourné du protoxyde d'azote comme gaz hilarant. Les cartouches, utilisées dans les siphons à chantilly entre autres, servent à gonfler des ballons qui permettent d'inhaler le gaz. Les contrôles de la vente de ce gaz, interdite aux mineurs, et aux majeurs dans certains lieux (discothèques, tabac,...) vont être renforcés, tout comme les contrôles routiers. La préfecture annonce un renforcement des effectifs dans ce secteur très touristique de la capitale.