Courses hippiques : trois personnes mises en examen dans une affaire de dopage à Bordeaux

C'est l'aboutissement d'une vaste enquête débutée il y a presque deux ans. Les enquêteurs ont remonté un possible système de dopage. Une vaste opération a été menée ce mardi 22 mars, dans plusieurs régions de France, ainsi qu'en Espagne et en Italie. Trois personnes sont mises en examen.

Trois personnes ont été mises en examen ce jeudi 24 mars à Bordeaux, cinq autres vont l'être sous peu dans le cadre d'une vaste enquête sur un possible système de dopage de chevaux dans les courses hippiques. C'est la procureure de la République qui l'a annoncé ce jour. Ils sont accusés de "dopage équin", "escroquerie en bande organisée", "participation à une association de malfaiteurs" et "exercice illégal de la profession de vétérinaire" a décliné la procureure dans un communiqué. C'est l'aboutissement d'une vaste enquête débutée il y a presque deux ans, en juin 2020.

Tout a commencé avec un simple colis, livré à une écurie de La Teste-de-Buch, en Gironde, et susceptible de contenir des produits pharmaceutiques dopants. Dès lors, une enquête est ouverte. Les enquêteurs travaillent pendant des mois pour récolter des informations, qui aboutira à cette vaste opération coordonnée du 22 mars. Près de 20 personnes au total sont interpellées ce jour-là, des entraîneurs de chevaux de courses, vétérinaires et pharmaciens pour la plupart, dans sept régions de France, dont la Nouvelle-Aquitaine, et deux pays étrangers, l'Espagne et l'Italie, les deux pays de provenance des produits illégaux. "Près de 80 policiers ont procédé à ce coup de filet" précise Frédérique Porterie.

La plus grosse affaire de ce type en France

Pendant cette opération, les enquêteurs font des perquisitions. C'est là que des produits dopants pharmaceutiques interdits sont découverts. La procureure détaille : "l'enquête a permis _l'identification de plusieurs filières organisées_, qui importaient, diffusaient et faisaient usage de produits pharmaceutiques réglementés ou interdits afin d'améliorer les performances des équidés lors des courses".

Il s'agirait de la plus grosse affaire de ce type en France, avec près de "30 points d'intérêt". Pour l'instant, les enquêteurs ont répertorié une douzaine de courses dans lesquelles ces chevaux dopés auraient participé, et remporté des prix. Les trois personnes pour l'instant mises en examen, trois entraîneurs girondins et landais, sont placées sous contrôle judiciaire. Ils ont l'interdiction de fréquenter les hippodromes et d'exercer toute activité en lien avec les chevaux de course.