"On court à la catastrophe" : des artisans du bâtiment de Dordogne alertent sur les hausses de prix

Le président de la CAPEB de Dordogne, le syndicat des petites entreprises et artisans du bâtiment lance un cri d'alarme face à la hausse des prix des matériaux qui s'ajoute à celle du gasoil. Frédéric Liogier a écrit au préfet et craint une "catastrophe économique".

On parle beaucoup de la hausse des prix, pour le gasoil, pour la farine ou les fruits et légumes. Mais dans le secteur du bâtiment, depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix des matériaux s'affolent et mettent en péril l'activité des 5000 entreprises du secteur en Dordogne, selon le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) dans le département, Frédéric Liogier : "Aujourd'hui on a très peur pour nos entreprises, parce qu'on ne connaît pas le prix des matériaux, dans trois mois, six mois, huit mois ou un an.

Des hausses de 100% sur certains matériaux

"Quelque chose que je vais acheter 10€ et que je vais installer chez un client, que je lui vends 14€, peut-être que dans six mois quand je l'achèterai 12 ou 13€ quand je devrai le poser chez lui", explique Frédéric Liogier, dont le syndicat représente quelques 730 entreprises de Dordogne. Certains fournisseurs appliquent des hausses de prix de 100% sur l'acier, 5% à 10% sur le béton. Et les prix peuvent évoluer toutes les 24 heures à 48 heures.

Les entreprises rognent sur leurs marges pour ne pas répercuter la hausse entièrement sur le prix payé par le client. Mais les prix augmentent tout de même, et le secteur craint que des particuliers renoncent à des chantiers ou attendent un an ou deux de plus pour faire les travaux qu'ils avaient prévu.

Un courrier envoyé au préfet

"A l'allure où ça va, on ne maîtrise plus rien, on n'est plus capables de tenir nos marges. C'est catastrophique. Si rien n'est fait avec de vrais messages pour dire qu'on va bloquer l'évolution des prix, tant pour l'énergie, le GNR, le gasoil, et le coût des matériaux, c'est clair qu'on fermera nos boites !" Le président du syndicat a envoyé des courriers au préfet de région, et au préfet de la Dordogne, pour réclamer une baisse de la TVA, et de la TICPE, la taxe sur les carburants, pour les artisans du bâtiment.