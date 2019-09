Coussac-Bonneval : Le parc d'attractions musicales "Mélofolia" toujours dans les cartons

Coussac-Bonneval, France

Cela fait 4 ans que le projet est connu, mais il n'est toujours pas finalisé. 500 000 euros ont déjà été investis par Didier Hodiamont, le directeur de la société Dreamgest France, qui a imaginé ce parc d'attractions musicales sur le Domaine de Chauffaille, dans le sud de la Haute-Vienne. Malgré la présentation des élus locaux et du porteur de projet, certaines questions subsistent toujours notamment le financement d'une telle structure, à hauteur de 35 millions d'euros.

Les travaux ne pourront pas commencer sur le site tant que le domaine de 170 hectares, qui appartient encore aujourd'hui à la communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix-la-Perche ne sera pas définitivement vendu au promoteur belge. Pour cela, il doit obtenir le permis de construire et garantir les fonds d'investissements, à hauteur de 35 millions d'euros, sans quoi le projet tombera à l'eau.

Le parc devrait permettre la création de 70 emplois et devrait accueillir plus de 100 000 visiteurs par an. Un objectif difficile à atteindre si le parc n'est pas ouvert toute l'année, comme cela a été annoncé. Il faudra encore attendre au moins 3 ou 4 ans avant de pouvoir profiter des attractions du parc, si les délais sont respectés et les autorisations acceptées.