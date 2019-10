Coussay-les-Bois : un incendie détruit une maison

Coussay-les-Bois, France

Il est environ minuit dans la nuit de samedi à dimanche quand l'habitante de 81 ans de cette maison à Coussay-les-Bois, au lieu dit La Bernasserie rentre chez elle avec sa fille. Elles découvrent qu'il n'y a pas d'électricité dans la maison, et que le disjoncteur a fonctionné. Elles remettent le courant et vont se coucher. Mais vers 3h du matin, la fille, qui n'arrive pas à dormir car intriguée par cette panne de courant, entend du bruit : elle sort de sa chambre et découvre le feu au premier étage de la maison. Il semblerait qu'il soit dû à une défaillance électrique.

La mère et la fille sortent de la maison, appellent les pompiers. Elles préviennent aussi la famille qui habite la maison mitoyenne, les parents et leurs deux enfants. Quand les pompiers arrivent, ils parviennent à circonscrire le feu mais la maison est complètement détruite par les flammes. Le toit s'est effondré, "il ne reste plus que les quatre murs" explique René Clochard, le premier adjoint au maire présent sur place cette nuit.

L'octogénaire et sa fille ont pu être relogées dans un gîte alentour, et le couple de voisins, âgés de 36 et 38 ans, ont été transportés à l'hôpital de Châtellerault pour des examens complémentaires après avoir inhalé de la fumée. Les deux enfants, eux, ont été pris en charge par leur grand-père.