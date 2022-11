Coût de l'énergie : la piscine de Pouzauges bientôt chauffée au bois, et non plus au gaz

Alors que les prix du gaz et de l'électricité explosent , et que certaines piscines sont contraintes de fermer, le centre aquatique de Pouzauges en Vendée, va désormais chauffer l'air et l'eau... Au bois ! La communauté de commune du pays de Pouzauges, qui gère le site, a eu le nez fin, en lançant ce projet il y a trois ans.

L'installation a couté près de 690.000 euros, dont 500.000 euros de subventions de l'Etat, la région, le département ou encore l'Ademe.

Des économies, une stabilité, et une relance de la filière bois locale

L'énergie bois devrait produire près de 90% des besoins en énergie pour le chauffage de l'eau et de l'air. Les installations gaz restent en place, en secours, et pour les périodes de grand froid.

En 2021, le gaz avait couté 50.000 euros à la piscine. Pour 2022, les projections tablent sur 85.000 euros. Pour chauffer au bois, les expertises tablent sur 350 tonnes de bois sec par an, à 100 euros la tonne, cela revient à 35.000 euros à l'année : une économie d'au moins 15.000 euros.

Dans la communauté de commune du pays de Pouzauges, déjà, trois établissement médico-sociaux sont chauffés au bois. Et il est 100% local, "c'est à dire des propriétaires et des agriculteurs du Pays de Pouzauges. On essaie, en lien avec le monde agricole et les propriétaires forestiers, de cultiver l'arbre et le bois", explique Dominique Blanchard, le vice-président à la communauté de commune du pays de Pouzauges, chargé de la transition énergétique.

On n'est pas du tout tributaire de l'international - Dominique Blanchard.

D'après l'élu, c'est une source d'énergie d'avenir, et fiable : "par rapport à la diminution nécessaire des énergies fossiles. On a du potentiel de trouver des ressources locales. Le gros avantage du bois, c'est qu'on l'achète directement aux agriculteurs ou aux propriétaires du territoire. Donc le prix du bois, on le maîtrise. On n'est pas du tout tributaire de l'international, il n'y a pas de spéculation__."

Le silo à bois peut contenir jusqu'à 70 m3 de bois déchiqueté © Radio France - Sophie Allemand

Les travaux touchent à leur fin. Début du chauffage au bois prévu le 06 décembre, à la piscine de Pouzauges. Le stock de bois est fait pour un an, stocké chez un agriculteur voisin.

D'autres mesures prises pour économiser l'énergie

L'électricité pour l'éclairage et la machinerie reste le poste de dépense le plus important, un budget de 70.000 euros en 2021, environ 110.000 en 2022 selon les prévisions. Et c'est là-dessus qu'il est plus difficile d'économiser !

Pour cela, d'autres mesures sont mises en place. Par exemple, des détecteurs de mouvement ont été installés dans les vestiaires, pour ne pas allumer en permanence : une économie de 20% d'éclairage. Toutes les ampoules sont désormais à LED.

Le pédiluve n'est pas alimenté par de l'eau de ville, mais par un recyclage de l'eau de vidange des bassins : une économie de 3m3 d'eau par jour. Désormais s'ouvre une réflexion pour poser des panneaux solaires sur le toit du bâtiment.