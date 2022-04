Couteau de Laguiole : la demande d’indication géographique de l’Aveyron rejetée

Le combat continue, mais les fabricants de couteaux Laguiole de l’Aveyron sont terriblement déçus. Pendant des années, leurs couteaux ont été contrefaits partout dans le monde. Ils se sont fait voler leur nom et l’ont retrouvé lors de longs combats judiciaires. Alors, en déposant une demande d'indication géographique en novembre 2020, les couteliers de Laguiole voulaient protéger leur savoir-faire ancestral de la concurrence asiatique. Le problème : les couteliers voisins de Thiers, eux-mêmes fabricants de Laguiole, ont eux aussi fait une demande d'indication géographique.

Et l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) à Paris a rejeté ce lundi 11 avril la demande des Aveyronnais. Malgré le soutien de la Région, du département et de nombreux élus, les fabricants de couteaux Laguiole ont donc perdu la partie. Incompréhensible pour Honoré Durand le président du syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole. "On est outré, parce qu'en fait, on va contre l'intérêt du consommateur et contre l'idée de la loi. J'ai du mal à comprendre. Notre syndicat représente 95% de la masse salariale et du chiffre d'affaires généré sur la zone que nous avions défini. On n'est pas dans la même géographie. On n'est pas dans les mêmes procédés de fabrication."

Et pas question d’aller discuter avec les fabricants de Thiers et du Puy-de-Dôme. Le territoire est très différent insiste Honoré Durand. "On a monté un cahier des charges avec une zone qui est le nord Aveyron, qui est en Occitanie. On va aller discuter avec les gens qui sont de l'Auvergne, dans le Puy de Dôme, qui sont à 200 kilomètres d'ici. Qu'on aille discuter pourquoi ? Ça voudrait dire, par exemple, que les gens de Bordeaux vont aller discuter avec les vins de la Bourgogne pour que le vin fabriqué en Bourgogne, ce soit du Bordeaux. Et le seul intérêt d'aller discuter avec eux, ce serait de revoir la zone. On ne veut absolument pas revoir la zone. Notre zone est calquée sur la zone du fromage de Laguiole. Ce serait totalement."

L’autre demande, déposée par les fabricants de Thiers en janvier a été déposé en janvier 2022. La réponse de l’Inpi est attendue pour ce deuxième dossier au courant du mois de juin.