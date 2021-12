La violente dispute entre un garagiste et son client s'était soldée par un coup de couteau et des coups de feu le 6 novembre dernier à Grand Charmont. Le tribunal judiciaire de Montbéliard a rejeté la légitime défense et condamné trois des prévenus à deux ans de prison avec sursis.

Couteau et coups de feu au garage de Grand Charmont : deux ans avec suris pour trois des prévenus

Embrouille dans un garage automobile de Grand Charmont. L'affaire était jugée ce mardi après-midi devant le tribunal judiciaire de Montbéliard. Le 6 novembre dernier, un homme avait été blessé par balles. Un autre au couteau.

Quatre hommes à la barre. Deux frères d'un coté : les clients du garage. Deux frères de l'autre : les gérants du garage. Les deux camps se renvoient la responsabilité des violences. A savoir, un coup de couteau asséné au thorax de l'un des garagistes. Et des impacts de balles à la cuisse droite du client. Mais on a retrouvé ni arme, ni douilles au sol. Comme si on avait voulu effacer les traces.

L'embrouille a éclaté à propos d'une carte grise. Insultes et coups fusent. Le client prend la fuite et promet promet de revenir. Ce qu'il fait, accompagné de son frère. C'est alors qu'il assène le coup de couteau pour se défendre, dit-il. Et il est blessé par balles. Une dizaine de détonations, relèvera une femme témoin.

L'avocat des clients invoque la légitime défense. Celui des garagistes attribue la responsabilité des hostilités au camp averse. Le procureur refuse d'arbitrer. Il requiert deux ans de prison avec sursis pour tous.

Maître Jean-Baptiste Euvrard, l'avocat des clients, invoque la légitime défense Copier

Hypothèse balayée par maître Alain Dreyfus-Schmidt, l'avocat des garagistes Copier

Ce sera deux ans de prison avec sursis pour trois des prévenus, ainsi qu'une interdiction de porter une arme pendant cinq ans. Le quatrième prévenu, le frère du client, est relaxé. Mais la légitime défense est formellement écartée par le tribunal. Il y avait bien des deux cotés une volonté d'en découdre.