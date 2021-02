Couvre-feu : 41 personnes verbalisées lors d'une opération de contrôle samedi soir à Orléans

Les opérations de contrôle du respect du couvre-feu se multiplient à Orléans. Samedi soir, la police a verbalisé 41 personnes pour non-respect des mesures sanitaires. C'est quatre fois plus que d'habitude.

A la demande de la préfecture du Loiret, les contrôles de police sont renforcés depuis le mois dernier, pour garantir le respect des mesures sanitaires. Ce samedi soir, les policiers ont effectué une nouvelle opération de contrôle à Orléans, mais avec le retour du beau temps, il y avait beaucoup plus de monde dehors après 18 heures.

Au total, la police a verbalisé 39 personnes pour non-respect du couvre-feu, et deux personnes pour non port du masque. C'est quatre fois plus que d'habitude, indique une source policière.

Les autorités rappellent qu'après 18 heures, il est impératif d'avoir une attestation remplie pour circuler et que le port du masque est obligatoire.