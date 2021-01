Couvre feu à 18 h : à Orléans, la police multiplie les contrôles aléatoires

" Bonsoir, Police Nationale. Pouvez vous me présenter votre permis de conduire et l'attestation dérogatoire ? ". Cette petite phrase a été prononcée une centaine de fois mardi soir devant le Théâtre d'Orléans. La Police Nationale organisait un contrôle d'envergure sur le respect du couvre feu à 18 heures. Une vingtaine de fonctionnaires a ainsi été déployée des deux côtés du Boulevard Pierre Ségelle pour stopper et contrôler les automobilistes.

Dans le cadre du couvre feu, toute personne qui circule dehors au delà de 18 heures doit présenter une attestation dérogatoire qui justifie son déplacement : motif professionnel ou scolaire, rendez-vous médical, convocation de justice. " Globalement, les contrôles se passent bien" explique le Commissaire Edouard Malis, chef du service voie publique à la DDSP du Loiret ( la Direction Départementale de la Sécurité publique). " Depuis presque un an maintenant qu'on fait ce genre de contrôle, les gens se sont habitués et ils acceptent bien."

Je suis femme de ménage, je finis après 18 heures

Le contrôle devant le Théâtre a démarré à 19h30, une heure où la circulation est encore importante en centre ville d'Orléans. Une grande majorité des automobilistes contrôlés sont des salariés qui rentrent chez eux après le travail. " Je suis femme de ménage et je finis seulement maintenant" explique aux policiers une habitante de Saint Jean de Braye. Pour elle, le contrôle ne dure que quelques minutes. Ses papiers sont en règle, elle peut repartir. Quelques mètres derrière, un jeune comptable présente une attestation qui n'est plus valable. " Mon employeur avait fait des attestations en fin d'année dernière. Je croyais qu'elle était encore bonne mais ce n'est pas le cas."

3 PV pour défaut d'attestation

Après une heure de contrôle, la Police Nationale fait le bilan : 3 amendes à 135 euros sont été dressés pour défaut d'attestation. Plusieurs infractions routières ont également été relevées : pneus lisses, feux cassés, problème d'assurance. "Ce sont les effets collatéraux de ce genre de contrôles" confie un policier, "on est là pour le couvre feu mais le reste ne doit pas nous échapper non plus."