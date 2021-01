Couvre-feu à 18h : à Nancy, le tribunal administratif rejette le recours de trois habitants

Dans un communiqué ce lundi 11 janvier, le tribunal administratif de Nancy annonce qu'il rejette le recours de "trois administrés", contre le couvre-feu avancé à 18 heures en Meurthe-et-Moselle en place jusqu'au 18 janvier inclus.

Un arrêté du préfet du département du 4 janvier dernier, pris en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, possible "dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en vigueur".

"Une atteinte grave aux libertés fondamentales pour les requérants"

Le 7 janvier 2021, "trois personnes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy dans le cadre de la procédure de référé-liberté qui permet au juge d’intervenir en urgence lorsqu’une autorité administrative porte, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale", précise le communiqué du tribunal.

Selon les trois habitants, "l’avancement du couvre-feu à 18 heures dans tout le département de la Meurthe-et-Moselle portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et la liberté d’entreprendre. Ils en demandaient en conséquence l’annulation ou, subsidiairement, la suspension."

"Une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée" estime le juge des référés

Le juge des référés du tribunal rejette la demande. D'abord, il "ne lui appartient pas d'annuler une décision administrative." Et ensuite, il considère "qu’eu égard à l’ampleur et à la rapidité de la propagation du virus dans le département de Meurthe-et-Moselle sur les dernières semaines de l’année 2020 et, également, à l’état d’avancement de la campagne de vaccination au niveau national à la date de l’arrêté attaqué, la mesure d’avancement à 18 heures du couvre-feu en Meurthe-et-Moselle jusqu’au 18 janvier 2021 était nécessaire, adaptée et proportionnée à l’évolution de l’épidémie de covid-19 dans le département et qu’elle ne portait en conséquence pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants."