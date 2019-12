Couvre-feu à Audincourt pour la nuit de la Saint-Sylvestre

Audincourt, France

A Audincourt, dans le pays de Montbéliard, la ville instaure à nouveau un couvre-feu dans le quartier des Champs-Montants. Interdiction aux mineurs de moins de 14 ans non accompagnés de leurs parents de se promener seuls à partir de 22h ce mardi soir, 31 décembre, jusqu'à 6h mercredi matin, 1er janvier 2020.

La municipalité avait déjà pris une telle mesure l'été dernier, dans le même quartier, après l'incendie volontaire du MJC Saint-Exupéry.

Arrêtés préfectoraux

D'une manière plus générale, dans les deux départements du Territoire de Belfort et du Doubs, les Préfectures ont pris des arrêtés pour interdire la vente et l'achat de carburant au jerrican de mardi 8h à mercredi 6h.

Vous n'avez pas le droit non plus d'utiliser pétards et feux d'artifices sur la voie publique. Dans plusieurs communes vous ne pourrez pas non plus acheter d'alcool à partir de 20h ce mardi soir, comme à Audincourt, Montbéliard, Valentigney ou Grand Charmont.