Couvre-feu à Toulouse : des heurts entre policiers et fêtards, sept interpellations

A Toulouse, la soirée de vendredi a été agitée. Place Saint-Pierre ou quai de la Daurade, la police est intervenue à de nombreuses reprises face à des fêtards alcoolisés qui ne respectaient pas le couvre-feu, repoussé depuis cette semaine à 23h. Des heurts ont éclatés entre les forces de l'ordre et les fêtards. Sept d'entre eux ont été interpellés.

Tirs de projectiles et gaz lacrymogène

Il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde sur les terrasses toulousaine vendredi soir, avec le retour de la chaleur, mais aussi le match d'ouverture de l'Euro 2021. A 23h, la police municipale est d'abord intervenue pour des personnes alcoolisées qui refusaient de quitter les terrasses, avant que la police nationale n'arrive en renfort face à une situation qui dégénère.

Les policiers, visés par des tirs de projectiles, ont eu recours au gaz lacrymogène. Seul le chien des forces de l'ordre a été légèrement blessé. Ces affrontements ont donné lieu à sept interpellations.

On assiste à de plus en plus de résistance, l'été approchant - Didier Martinez, Unité SGP FO Police

Selon Didier Martinez, secrétaire régional d'Occitanie du syndicat de police Unité SGP FO , le couvre-feu est de plus en plus difficile à gérer dans certains lieux festifs à Toulouse : "Depuis le report du couvre-feu, les gens ont toute opportunité de consommer de l'alcool plus tardivement. On assiste à de plus en plus de résistance, l'été approchant".