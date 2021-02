Couvre-feu : des contrôles "au détriment d'autres missions de surveillance", selon le syndicat Alliance

"On a toujours les moyens mais ça peut être au détriment d'autres missions de surveillance", réagit Philippe Dosba, secrétaire adjoint du syndicat de police Alliance en Nouvelle-Aquitaine, invité de France Bleu Gironde mercredi 3 février, après l'annonce du ministre de l'intérieur d'un renforcement des contrôles du couvre-feu à 18 heures. Selon Gérald Darmanin, ces contrôles ont augmenté de 30% depuis ce week-end. "On n'a pas un nombre d'effectifs qui nous permet de faire tout tout le temps, cette mission en plus se fait sur un temps restreint", explique Philippe Dosba.

"On n'a pas vocation à sanctionner les gens, mais plutôt à les prévenir et à les inviter au respect du couvre-feu", continue-t-il. "On a un peu toutes les réactions lors des contrôles, beaucoup de gens les appréhendent. Souvent, ils sortent du travail mais ils sont à l'extérieur au-delà de 18 heures". Cependant, le secrétaire régional adjoint d'Alliance affirme que ces contrôles "sont faits avec discernement, il n'y a pas des verbalisations à chaque fois".

"Un phénomène de violence qui grossit" à Bordeaux

Philippe Dosba a aussi réagi au Beauvau de la sécurité, ce "grand débat sur la police" lancé officiellement lundi 1er février. Il doit aboutir à une loi pour restaurer le lien entre forces de l'ordre et population. "La police ne fédère pas tout le monde", admet le syndicaliste. "Il y a toujours des opposants, mais c'est une minorité qui essaie de faire du bruit autour de nous. Si ça peut permettre de faire comprendre les missions de la police à cette population, pourquoi pas." Philippe Dosba dénonce aussi la "surveillance" des policiers par une partie de la population. "Quand on filme des collègues à 40 centimètres d'une intervention, ça fait monter une tension inutile. Ensuite, ces images partielles font le buzz sur les réseaux sociaux", déplore-t-il.

On a une montée en puissance des faits de violence et des règlements de compte, comme ça se fait du côté de Marseille ou Toulouse.

Dans le même temps, le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance remarque "un phénomène de violences qui grossit depuis 2018" à Bordeaux. "On était au coeur des manifestations de gilets jaunes, on a aussi eu des mouvements migratoires avec les mineurs non accompagnés qui ont causé des troubles inhabituels dans la ville, avec des cambriolages ou des vols à l'arrachée", affirme Philippe Dosba.

Début janvier, l'insécurité est montée d'un cran, après la mort du jeune Lionel, 16 ans, tué par balles devant son immeuble dans le quartier des Aubiers, à Bordeaux. Pour le syndicaliste, "on a une montée en puissance des faits de violence comme ça se fait du côté de Marseille ou Toulouse. Maintenant, ça arrive à Bordeaux, c'est inéluctable."