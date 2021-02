Couvre-feu : des contrôles tout ce week-end en Isère, prévient la préfecture

Pas de relâchement ! C'est le message de la préfecture de l'Isère en ce week-end du 20-21 février, un week-end de "chassé-croisé". "Les contrôles _se poursuivent et seront renforcés dans les prochains jours_, à l’occasion du chassé croisé des vacances d’hiver, dans l’ensemble du département", prévient Lionel Beffre, Préfet de l'Isère, dans un communiqué publié ce vendredi soir. "Ces contrôles porteront tout particulièrement sur les motifs de déplacement". Les autorités veulent maintenir la pression, alors que l'épidémie semble marquer le pas au niveau national.

A ce titre, le préfet a voulu marquer le coup hier soir lors d'un contrôle au péage de Voreppe, sur l'A48 au nord de Grenoble.

Les sorties et déplacements sont interdits pendant le couvre-feu, sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive. Par ailleurs, les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public et dans les parcs et jardins sont interdits.

Les vacances scolaires de février se terminent ce week-end en Isère mais elles débutent pour la zone B, qui englobe notamment les académies de Marseille et de Nice. Il risque donc d'y avoir beaucoup de monde sur les routes. Bison Futé a classé la journée de samedi orange pour toute la France dans le sens des départs.