Couvre feu du nouvel an à Strasbourg : "en 2019, 60% des interpellés avaient moins de 16 ans"

La nuit du Réveillon sera très surveillée à Strasbourg. Il faut dire qu'il y a deux ans, dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, près de 300 véhicules avaient été incendiés dans l'Eurométropole. Il y avait eu moins de dégradations l'an dernier, mais il y avait le couvre-feu.

Cette année, en plus du déploiement de près de 2.000 gendarmes, pompiers, policiers et militaires, la préfecture a mis en place un couvre feu pour les moins de 16 ans de 22h à 6h dans tout Strasbourg et sa première couronne. Et cela pour tenter de limiter les troubles. Une mesure très diversement appréciée dans le quartier de l'Esplanade par exemple.

Dans ce quartier situé à quelques encablures du centre ville de Strasbourg, les habitants se souviennent encore des affrontements du premier janvier 2018. Au pied de sa barre d'immeuble, André approuve donc le couvre feu.

"Je pense que ce n'est pas plus mal. Tous les ans y'a des dégâts, des voitures brûlées. Ils ont déjà brûlé des voitures, cassé des boîtes aux lettres, alors je trouve que c'est bien" dit ce retraité.

Le quartier de l'Esplanade à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Ce n'est pas du tout l'avis de Hector, un jeune de 15 ans du quartier. "J'avais prévu une soirée dehors avec des copains. Il va falloir que je revois mes plans, je suis un peu dégoûté" dit-il.

Beaucoup de mineurs impliqués

"Pourquoi toujours nous, et cette année en particulier ?" s'interroge Paul, un jeune de 19 ans du quartier. "_Moi je pense que ce n'est pas la bonne solution. Qu'ils renforcent les effectifs de police. Et nous on fait quoi après 22h ? Il ne faut pas toujours pénaliser les jeunes et mettre tout le monde dans le même panie_r" estime-t-il.

Mais la préfecture justifie son choix d'interdire aux moins de 16 ans de sortir seuls. Dominique Schuffenecker, le directeur de cabinet de la préfète du Bas Rhin est formel : "On verra bien les effets. On espère que cela aura un effet dissuasif. En 2019, 60% des personnes interpellées la nuit du 31, étaient des mineurs de moins de 16 ans. Cela fait une dizaine d'années que l'on constate qu'il y a de plus en plus de mineurs parmi les fauteurs de troubles la nuit du 31" explique-t-il.

A noter que la vente et l'utilisation des pétards et autres feux d'artifices sont interdites depuis plusieurs semaines dans le Bas-Rhin. La ville de Strasbourg elle relance son opération parkings gratuits pour la nuit du nouvel an.