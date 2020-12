Couvre-feu du Nouvel An en Touraine, "on sera peu indulgent" prévient la gendarmerie

"Le temps de la pédagogie a été assez long au cours ces dernières semaines, maintenant il faut être dans une logique de forte dissuasion". L'avertissement sort de la bouche du sous-préfet de Loches, Philippe François. En vue du Nouvel An ce jeudi soir, les autorités vont multiplier les contrôles de respect du couvre-feu en Indre-et-Loire.

On s'attend aussi à un "lâcher" de personnes à 6h. Tout le monde soufflera.

Le ton a déjà été donné mercredi soir à Amboise. La compagnie de gendarmerie a effectué des contrôles une partie de la nuit. "On serre la vis" avertit le capitaine Hughes Loyez, "la situation sanitaire ne s'améliore pas. Ce n'est pas le moment de se relâcher. C'est bien de penser à sa famille mais il faut aussi penser aux infirmières à l'hôpital. On sera très peu indulgent." Sur la trentaine de véhicules contrôlés au début de la nuit, les gendarmes ont procédé à six verbalisations. Les forces de l'ordre feront aussi la chasse aux fêtes clandestines, comme celle qui a eu lieu récemment à Montlouis-sur-Loire.

Les contrôles seront enfin renforcés à la fin du couvre-feu, à partir de 6h vendredi. "On s'attend à un "lâcher" de personnes qui ont trop bu, qui ont attendu la fin du couvre-feu. Donc là aussi, il faut s'attendre à énormément de contrôles de 6h à 12h. Tout le monde soufflera. On sera vraiment très sévère." Les Tourangeaux ne pourront pas dire qu'ils n'auront pas été prévenus.