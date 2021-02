Couvre-feu en Dordogne : trois contrôles organisés sur des grands axes ce jeudi soir

Pas de reconfinement à ce stade a annoncé le premier ministre Jean Castex ce jeudi soir en conférence de presse. Le couvre feu reste toujours en vigueur et les contrôles se multiplient pour le faire respecter. Ce jeudi, dès 18h, des contrôles étaient organisés simultanément sur les grands axes de toute la Nouvelle Aquitaine dont trois en Dordogne : un au péage de la Bachellerie, un deuxième à Saint-Laurent-sur-Manoire et un autre sur l'A89 au péage de Mussidan.

Cinq gendarmes se sont postés de l'autre côté des barrières du péage de Mussidan, direction Périgueux. Les cônes de signalisations sont en place et les militaires font signe au voiture de s'arrêter : "On veille à ce qu'il n'y ait pas de débordements. Après, si la personne arrive à 18h07, ça va. En revanche, si la personne arrive à 19h30 sans excuse valable, elle sera verbalisée. Il n'y a aucune mansuétude sur ce point là" assure le lieutenant Rémy de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR).

Au début du contrôle, les militaires sont donc plutôt compréhensifs. Les contrôles se multiplient et plus les minutes passent, plus les voitures se font rares : "On voit qu'à partir de 18h30, il y a beaucoup moins de circulation et même le soir quand on est appelé sur des interventions, on voit bien qu'il n'y a plus personne" explique une des gendarmes présente.

Alors il reste toujours d'irréductibles automobilistes comme Jean-François par exemple. Ce périgourdin fait route vers Périgueux. Il a tous les papiers nécessaires : "Du moment qu'il y a le couvre feu, il faut des contrôles sinon cela ne sert à rien". Ce conducteur de l'Hérault est du même avis mais il émet une petite critique : "Il faut plus de contrôles !". Pourtant les contrôles de gendarmerie sont très réguliers. Il y en a tous les soirs sur les routes du Périgord.

Ce jeudi soir sur le péage de Mussidan, l'opération aura duré jusqu’à 20h. Le bilan des contrôles et des verbalisations de la soirée sera communiqué dans la journée de vendredi.