Couvre-feu instauré en Guadeloupe après les tensions liées à la mobilisation contre le pass sanitaire

"La situation est quasiment insurrectionnelle en Guadeloupe", affirme un député LREM de l'île, Olivier Serva. L'État a annoncé ce vendredi soir l'instauration jusqu'au 23 novembre d'un couvre-feu de 18h à 5h après plusieurs jours de violences contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les personnels soignants.

Des routes ont été bloquées par les manifestants, notamment les axes qui mènent à l'hôpital. La mobilisation lancée il y a cinq jours par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes se double désormais de violences commises par des émeutiers.

Enquêtes ouvertes après des attaques contre des magasins

Deux enquêtes ont aussi été ouvertes après des actes de vandalisme et des pillages de magasins à Pointe-à-Pitre. Cinq bijouteries ont été attaquées dans la ville selon la justice qui enquête sur des faits de "dégradation par incendie en bande organisée et vols avec dégradation en bande organisée". Face au climat social qui dégénère, 200 policiers et gendarmes vont être envoyés dans ce département d'Outre-Mer dans les prochains jours.