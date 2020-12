Couvre-feu : opération de contrôles quartier Pissevin à Nîmes

Plus d'une centaine de véhicules ont été contrôlés ce mardi soir à Nîmes, quartier Pissevin. la Police surveillait en particulier le respect du couvre-feu.

Le soir du 31 décembre, 100 000 policiers et gendarmes seront exceptionnellement mobilisés en France, notamment pour faire respecter le couvre-feu qui démarre à 20 heures, a indiqué le ministère de l'Intérieur ce mardi. A Nîmes, une nouvelle opération de contrôles a été organisée en début de soirée dans le quartier Pissevin, en présence du Préfet du Gard Dider Lauga. Les forces de l'ordre contrôlaient le respect du couvre-feu, mais également les papiers des automobilistes.

Au total, 110 véhicules ont été contrôlés. Les policiers ont dressé seize contraventions pour non respect du couvre feu.

Par ailleurs, un homme a été contrôlé en possession de cannabis, il avait également sur lui 2.000 euros en espèces. Il a reçu une amende pour détention de stupéfiants.

La Police Nationale a également relevé quatre infractions routières : un défaut de permis de conduire, deux non présentations de permis de conduire, et une non présentation d'assurance.