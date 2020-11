Couvre-feu pour les mineurs à Sommières

Il n'est pas lié au coronavirus. Mais la mairie installe bien un couvre-feu, à Sommières (Gard). Un couvre-feu qui est destiné à tous les mineurs non accompagnés d'un parent adulte, de 20h à 6h du matin. Même s'ils présentent une attestation de déplacement, les mineurs sous le coup du couvre-feu. La raison ? Une série d'incivilités, "plusieurs actes de délinquance". Une mesure plus symbolique que vraiment restrictive : entre vigipirate et confinement, le maire de Sommières précise que les patrouilles de police auprès des jeunes seront forcément très limitées.

Du 17 novembre et jusqu’au 2 décembre inclus de 20h à 6h

Le Maire Pierre Martinez parle d'une mesure de sécurité après plusieurs actes de délinquance. Il a envoyé sa décision par sms aux habitants de la commune. Sur Facebook, il explique que " Cette décision prise en accord avec les services de L’État, intervient en accompagnement des mesures déjà actées pour votre sécurité : Renforcement des effectifs à la police municipale, recrutement d’un référent quartier, remplacement et installation de caméras de vidéo protection, demande d’une brigade autonome de gendarmerie et mise en place du Contrat Local de Sécurité de Prévention de la Délinquance dans des délais très rapprochés."

"Cette décision est consécutive à un certain nombre de violences urbaines depuis plusieurs jours. Incendies de containers, de voitures, et caillassage d'un camion de pompiers, ce qui est inacceptable". Pierre Martinez, au micro FB Gard Lozère

Cette mesure pourra être renouvelée si nécessaire.