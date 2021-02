Couvre-feu : près de 350 personnes verbalisées en Ile-de-France ce vendredi soir

800 policiers et gendarmes étaient mobilisés un peu partout dans la région ce vendredi pour des opérations de contrôle pendant le couvre-feu ce vendredi soir. Sur 3.500 personnes contrôlées, près de 350 ont écopé d'une amende.

Dans la rue, dans les gares, sur les périphériques ou aux péages : les forces de l'ordre étaient nombre ce vendredi soir en Ile-de-France pour contrôler le respect du couvre-feu à partir de 18h. La préfecture de police avait prévenu qu'il s'agissait de s'assurer du "strict respect des règles", comme le port du masque, l'interdiction des fêtes clandestines ou encore le contrôle des attestations dérogatoires.

3.500 personnes contrôlées, environ 10% en infraction

Ce samedi matin, la préfecture de police de Paris indique que 3.500 personnes ont été contrôlées tout au long de la soirée à Paris, dans la petite et la grande couronne : 34 ont été verbalisées pour non port du masque, et 305 pour défaut d'attestation. Un total de 339 personnes verbalisées, soit environ 10% des personnes contrôlées.

Par ailleurs, une soixantaine d'établissements recevant du public, comme les restaurants ont été contrôlés. Neuf ont été verbalisés pour ouverture irrégulière, ainsi qu'une dizaine de clients.