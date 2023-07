Couvre-feu, transports : le Nord et le Pas-de-Calais se préparent à une cinquième nuit d'émeutes

La nuit de vendredi à samedi a été particulièrement agitée dans le Nord et le Pas-de-Calais avec 118 interpellations et des dégradations dans plusieurs villes dont Lens, Maubeuge, Calais, Douai, Béthune, la métropole lilloise ou encore Valenciennes. Ces violences, quatre jours après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier à Nanterre , font craindre aux villes de nouvelles émeutes cette nuit. Sur tout le territoire, 45 000 policiers et gendarmes seront de nouveau mobilisés selon le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin. Certaines mairies ont également décidé d'instaurer de nouveaux couvre-feux.

Cette mesure sera mise en place ce soir à :

Marcq-en-Barœul : un couvre feu de 23h à 5h du matin jusqu'à ce lundi 3 juillet pour tous les habitants.

: un couvre feu jusqu'à ce lundi 3 juillet pour tous les habitants. Wattrelos : un couvre feu pour les mineurs de 22h à 5h du matin dans les quartiers de la Mousserie, de Beaulieu, du Crétinier et Centre-ville.

: un couvre feu pour les de dans les quartiers de la Mousserie, de Beaulieu, du Crétinier et Centre-ville. Croix : un couvre feu pour tous les adolescents de moins de 16 ans de 21h à 5h du matin jusqu'à lundi

: un couvre feu pour tous les adolescents de moins de 16 ans jusqu'à lundi Béthune : un couvre feu pour les mineurs dans le quartier du Mont-Liébaut de 22h à 6h du matin.

La mesure est déjà en place à Denain, Tourcoing, Douchy, Roubaix, Halluin ou encore Comines .

Des transports en commun à l'arrêt

Dans la métropole lilloise, le réseau Ilévia a décidé d'arrêter ses bus et ses tramway ce samedi 1er juillet et ce dimanche à partir de 20 heures. Dans un communiqué, la direction justifie cette décision par la volonté de "garantir la sécurité des voyageurs et des agents du réseau suite aux évènements qui touchent la métropole lilloise." La reprise du trafic aura lieu à 6h du matin.

A noter que la ligne 1 du métro sera fermée ce dimanche 2 juillet après 13h30 à cause de travaux. Des bus de substitution seront mis en place jusqu'à 20h. Ils circuleront toutes les 10 minutes en journée et toutes les 15 minutes en début de soirée.

La ligne 2 circulera normalement jusqu'à 20h mais sans desservir la station Porte de Douai, fermée temporairement après un incendie dû à ces émeutes.

Dans le lensois et le béthunois, les bus seront également à l'arrêt à partir de 21h ce samedi soir et dimanche.

Dans le Valenciennois, les bus ne circuleront plus à partir de 20h ce samedi et ce dimanche.

La préfecture du Nord interdit tout rassemblement sur la place de la République à Lille

A Lille, le préfet du Nord a également décidé d'interdire une manifestation non-déclarée ce samedi après-midi et tout rassemblement jusqu'à dimanche 2 juillet 8h sur la place de la République. Dans un communiqué, la préfecture explique que "la place de la République est d’ores et déjà occupée par une manifestation sportive", l’"Incroyable Tournée", organisée par la fédération française de handball tout ce week-end.