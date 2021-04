Reconfinement : 60 verbalisations dans l'Indre en trois jours de contrôles

Gendarmes et policiers étaient présents tout au long de ce week-end de Pâques pour faire appliquer les consignes sanitaires. Dans l'Indre, plus de 800 contrôles ont été réalisés.

Après plusieurs jours de tolérance, nous sommes passés depuis ce lundi soir 19 heures dans une phase d'intransigeance en cas de non-respect du troisième confinement. Ça ne veut pas dire que tous les comportements étaient autorisés ce week-end. Et les contrôles des forces de l'ordre étaient déjà nombreux dans l'Indre.

Sur son compte Twitter, la préfecture établit un premier bilan de la présence sur le terrain des policiers et gendarmes. En trois jours, 819 contrôles ont été réalisés et il y a eu 60 verbalisations dont 34 pour non-respect du couvre-feu ou attestations non valides.

