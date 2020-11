Covid-19 à Périgueux : un appel aux bénévoles pour fabriquer des masques pour enfants

Appel à toutes les bonnes volontés ! La mairie de Périgueux lance un appel aux bénévoles pour confectionner 3400 masques pour enfants qui sont désormais obligatoires pour les plus de six ans. Des kits, qui comprendront du tissu (fourni par le conseil départemental), du fil et des patrons, vont être distribués la semaine prochaine : mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 novembre.

Deux masques en tissu seront distribués par enfants à Périgueux.

Où se procurer un kit de couture ?

Quartier St-Georges, près église : mardi matin

Près du musée Vesunna : mardi après-midi

Quartier Clos-Chassaing, au niveau du collège : jeudi matin

Quartier autour de l'hôpital, devant la médiathèque : jeudi après-midi

Quartier du Toulon, au niveau du Sans Réserve : vendredi matin

Quartier de la gare, au niveau de l'église Saint-Martin : vendredi après-midi

Centre ville, salle des mariages : sur les trois jours

Quartier du Gour de l'Arche, centre social : sur les trois jours

Une fois les masques confectionnés, ils pourront être déposés à l'Hôtel de Ville.

Des commandes de masques chirurgicaux

La ville de Périgueux a lancé des commandes en urgence de 10 000 masques chirurgicaux pour les enfants. Ils seront distribués la semaine prochaine dans les écoles.