Covid-19 : A Saint-Georges-Buttavent, près de Mayenne, les fidèles célèbrent l'Assomption coûte que coûte

Vous avez peut-être célébré l'Assomption ce 15 août, et il y avait beaucoup de changements à cause de la crise sanitaire. Pas de rassemblement par exemple devant la basilique de Pontmain. Pas de messe en plein air non plus à la chapelle Notre-Dame du Hec sur la commune de Saint-Georges-Buttavent, près de Mayenne.

La préfecture a préféré interdire ces rassemblements par précaution. Alors à Saint-Georges, une célébration a quand même eu lieu dans l'église de la commune avec une jauge de 130 personnes maximum. C'était plein pour la messe de 11 heures, les croyants ont répondu présent malgré le contexte.

Edouard Beaudoin de la paroisse Notre-Dame-du-Hec était posté juste à l'entrée de l'église. Bouteille de gel hydroalcoolique à la main, il accueillait les fidèles un par un pour leur désinfecter les mains.

Des places condamnées pour respecter les distances

A l'intérieur, il y avait aussi du changement : un rang sur deux était condamné, des places ont été supprimées pour laisser un mètre entre chaque personne. Le port du masque était également obligatoire dans l'église.

Gel hydroalcoolique, masque obligatoire et un rang sur deux condamné pour garantir la sécurité des fidèles. © Radio France - Aurore Richard

Toutes ces précautions rassurent Paulette, 85 ans. "On ne va pas plus attraper le coronavirus ici qu'en allant faire nos courses. Ce sont les mêmes protections", estime-t-elle.

Fidèle à l'Assomption depuis 90 ans

Pour Paulette et son mari qui habitent Saint-Georges-Buttavent, Covid ou pas, ils veulent célébrer l'Assomption. "On est habitués à venir donc on vient. On a fait cela toute notre vie, depuis qu'on est nés. Enfant, je venais avec mes parents, ça fait 90 ans que je viens à cette messe", explique Jean.

Cette tradition ne vaut pas que pour les Mayennais. Des fidèles de Loire-Atlantique, de la région parisienne sont aussi venus à Saint-Georges, comme tous les ans.