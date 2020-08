Covid 19 : à Tarbes, huit cas positifs supplémentaires parmi les proches des gendarmes contaminés à Tahiti

Le 7 août dernier, 72 gendarmes revenus de Polynésie Française ont été dépistés suite à des soupçons de Covid-19. Cinquante gendarmes ont été testés positifs. Ils ont probablement été contaminés pendant une soirée "fête de Bayonne", dans un bar de Tahiti. Suite à une détection des cas contacts, 82 cas ont été, après évaluation, identifiés à risques. 65 appartenant au cercle familial et déjà confinés ont été testés sur site par une équipe mobile le 17 août. 57 ont été déclarés négatifs et 8 positifs. Les 17 autres personnes, hors cercle familial, ont été appelées par la plateforme de la CPAM et ont été invitées à se confiner, à éviter tout contact et à se faire tester dans les 7 jours du contact.