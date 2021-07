Covid-19 : on a testé pour vous l'application du pass sanitaire à Auxerre

Depuis mercredi le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux de loisirs et de cultures recevant plus de 50 personnes. Alors que son extension doit être votée puis appliquée d'ici une semaine, France Bleu Auxerre a observé son application ce week-end à Auxerre.

Depuis mercredi dernier il faut présenter son pass sanitaire dans les lieux de culture et de loisirs recevant plus de 50 personnes. Alors que l'extension du pass sanitaire est encore en discussion sur les bancs du Sénat et de l'Assemblée Nationale, ce week-end France Bleu Auxerre a observé si il était bien appliqué et contrôlé à Auxerre.

Pour rappel, le pass sanitaire prouve que vous êtes soit entièrement vacciné, soit que vous avez été testé négatif il y a moins de 48 heures par un test antigénique ou PCR, ou bien encore que vous avez été malade récemment du coronavirus, et possédez donc des anticorps pour vous en protéger. Dans notre cas, notre journaliste a fait un test de dépistage vendredi à 13 heures, et elle a donc pu profiter de son pass sanitaire jusqu'à ce dimanche 13 heures.

A Auxerre la loi est respectée

Pour cela, notre journaliste s'est fait comme qui dirait un week-end aux petits oignons : cinéma, musée et piscine au programme. Apres toutes nos visites, une conclusion s'impose : c'est un sans faute. A chaque fois on a bien exigé notre pass sanitaire. Par exemple, à l'abbaye Saint-Germain nous avons été contrôlé avant même de rentrer car un vigile est posté à l'entrée. A la piscine du stade nautique, tout est bien expliqué. A l'extérieur on vous accueille avec un panneau indiquant le mode d'emploi du pass sanitaire, dès la porte franchie on vient à votre rencontre pour vous contrôler. Au cinéma les consignes sont aussi affichées sur les vitres. En revanche on ne contrôle pas votre pass à votre arrivée mais au moment de payer votre place. Pour cela, les bornes qui permettent par exemple de valider tout seul son ticket ont été bloquées, ce qui oblige à passer par le guichet.

La loi est donc visiblement bien respectée mais reste un bémol, et c'est bien la loi qui le prévoit : on n'a pas le droit de demander des papiers. A aucun moment on ne nous a donc demandé une carte d'identité pour vérifier que ce pass sanitaire était bien le nôtre.

Quelques couacs toutefois observés

Nous avons aussi observé quelques couacs durant notre week-end. Par exemple, une dame qui n'avait pas compris que le pass sanitaire était déjà exigée dans les lieux de loisirs et de cultures de plus de 50 personnes depuis mercredi 21 juillet. Parmi les couacs récurrent : la panne de batterie sur son téléphone portable. C'est arrivé à deux personnes croisées par notre journaliste. On ne saurait donc que trop vous conseiller d'imprimer votre pass sanitaire car rien ne vaut le bon vieux papier !

Pour rappel, ce qui est encore discuté à l'Assemblée Nationale et au Sénat c'est l'extension de ce pass sanitaire qui doit entrer en vigueur au plus tard dans une semaine. Cette extension devrait concerner cette fois les grands centres commerciaux, les hôpitaux, maisons de retraites, ou encore les cafés, restaurants et moyens de transports comme l'avion et le train. Ce dimanche soir députés et sénateurs sont réunis ensemble pour trouver un texte commun.

Ce samedi en France des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre l'application de ce pass sanitaire dénonçant la restriction de leurs libertés et une obligation vaccinale déguisée. A Auxerre, la manifestation a réuni plus de 500 personnes.