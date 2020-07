Covid-19 : aucun nouveau cas à l'ikastola d'Anglet

A Anglet en cette dernière semaine de l'année scolaire, deux petits garçons de quatre ans avaient été testés positifs au Coronavirus. Comme le veut le protocole, leur entourage a été dépisté à son tour. Cent-vingt tests réalisés par l'Agence Régionale de Santé. Tous se sont révélés négatifs

Par mesure de précaution, Kimua ikastola, l'école où sont scolarisés les deux frères avait été fermée par Seaska, la fédération des écoles en langue basque, mais aussi deux autres ikastola ; Itsas Argi ikastola à Biarritz, et Poloko ikastola du quartier du Polo Beyris à Bayonne car des enseignants et des enfants ont des liens familiaux, ou avaient été contact avec les deux enfants contaminés.

Selon l'ARS de Nouvelle Aquitaine dans son bilan quotidien, il n'y a aucun cluster dans les Pyrénées Atlantiques. Personne n'est hospitalisé. Le taux d'incidence du département est en dessous de la moyenne régionale et nationale. À ce jour, 2 nouveaux clusters ont été identifiés en Nouvelle-Aquitaine, le premier dans les Landes dans une exploitation agricole de Parentis-en-Born et le second, en Corrèze.