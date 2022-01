Covid-19 : dans le Finistère, la crèche municipale de Plouhinec fermée jusqu'à nouvel ordre

Pas d'accueil des plus petits jusqu'à nouvel ordre à la crèche Les Petits Korrigans de Plouhinec. La raison, bien connue, l'épidémie de Covid-19 virulente partout en France. Cette fois, elle touche la plupart des agents municipaux de la commune. En tout, quatre des sept salariés de la crèche sont testés positifs. Il ne reste donc plus assez de monde pour s'occuper des lieux, et la mairie est obligée de les fermer provisoirement.

Une trentaine d'enfants concernés

En temps normal, la crèche Les Petits Korrigans accueille une trentaine d'enfants à Plouhinec. "En comptant les fratries, ça concerne donc une trentaine de familles", selon le maire, Yvan Moullec. "C'est très compliqué pour les parents, on en est bien conscient".

Il fallait également s'y attendre, il n'y a pas que la crèche municipale qui est menacée par l'épidémie. Plusieurs autres agents de la commune, affectés à d'autres services sont également positifs. Toujours selon le maire, Yvan Moullec, "il y a aussi des inquiétudes pour l'école primaire". Pour continuer d'assurer le service du midi à la cantine, une permanence d'élus bénévoles est donc en train de se mettre en place.