Guérande : des tags et des menaces en lien avec le port du masque découverts à l'école du Bois Rocheford

Des tags et des menaces ont été découverts ce vendredi matin à l'école du Bois Rochefort de Guérande, en Loire-Atlantique. Certains font clairement référence au port du masque, obligatoire pour les élèves de 6 ans et plus, ainsi que pour les enseignants et les personnels.