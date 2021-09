Covid 19 : deux centres d’autotests supervisés ouvrent à Chambéry

A partir de ce mardi, deux centres d’autotests sont à la disposition des chambériens, trois jours par semaine. Un dispositif mis en place pour les personnes qui n’ont pas encore leur schéma vaccinale complet notamment. Les centres sont ouverts les mardis, jeudis et vendredis à des horaires précis.

Ce sont des infirmières du territoire qui seront présentes pour encadrer ces autotests, proposés par la ville de Chambéry, avec le soutien de l'agence régionale de santé et de la caisse primaire d'assurance maladie.

Un test gratuit, sous le contrôle d’un professionnel de santé

Un autotest supervisé est un test antigénique dont le prélèvement peut être réalisé seul, sous le contrôle d'un professionnel. Comme les tests antigéniques, c'est un prélèvement nasal, moins profond que le prélèvement nasopharyngé pratiqué pour les tests PCR et antigéniques classiques. Vous avez le résultat rapidement : en moins de vingt minutes. Après lecture du résultat, une attestation avec QR-code valable est délivrée. Elle permet d'entrer dans les lieux soumis au pass sanitaire.

En cas de résultat positif, l'autotest doit être complété par un test PCR.

Anne Laure infirmière : " ces autotests nous permettent de toucher un public assez fragile, loin de toutes démarches administratives " Copier

Qui peut bénéficier de ces autotests supervisés ?

Ces tests sont proposés à toute personne asymptomatique de plus de 18 ans n’ayant pas validé un schéma vaccinal complet, non immunisée ou non cas-contact, souhaitant réaliser une ou plusieurs activités soumises au pass sanitaire ou travaillant dans un lieu ou événement appliquant le pass sanitaire. Le pass sanitaire délivré n'est valable que 72 heures.

Les lieux et jours d’ouverture des centres

Vous pouvez aller pratiquer l’autoteste :