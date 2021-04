Hauts-de-Seine : un fils porte plainte contre le Samu après la mort de sa mère victime du Covid-19

La famille de Patricia Urcel, 53 ans, morte d'un arrêt cardio-respiratoire, a porté plainte lundi auprès du parquet de Nanterre, notamment pour "homicide involontaire" et "non-assistance à personne en péril. Elle reproche au Samu de ne pas avoir accepté de l'hospitaliser quand elle en avait besoin.

Le Samu est mis en cause par des familles qui pointent du doigt sa gestion des malades du Covid-19. Des plaintes ont été déposées pour "délaissement", "non-assistance" et "homicide involontaire".

Une plainte déposée lundi dans les Hauts-de-Seine

Dans les Hauts-de-Seine, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2020, quelques heures après avoir été hospitalisée, Patricia Urcel, 53 ans, meurt d'un arrêt cardio-respiratoire. Quelques jours auparavant, elle avait été testée positive au Covid-19. Son état s'était dégradé et elle avait contacté le Samu qui lui avait répondu de ne "surtout pas" aller aux urgences.

"On s'interroge sur l'absence de décision du médecin régulateur", déclare Maître Anaïs Mehiri, avocate du fils et des deux frères de Patricia Urcel qui ont porté plainte lundi auprès du parquet de Nanterre, notamment pour "homicide involontaire" et "non-assistance à personne en péril".

Le médecin régulateur du Samu a-t-il fait un mauvais choix ?

Le 7 septembre au matin, le médecin régulateur contacté par téléphone avait estimé que Patricia Urcel n'avait pas les "symptômes de quelqu'un qui est en détresse respiratoire". Le frère de Patricia Urcel, qui avait utilisé un oxymètre pour mesure son taux d'oxygène dans son sang, avait pourtant constaté le contraire.

Ce n'est qu'au troisième appel de son fils, le 7 au soir, qu'une équipe de secours avait été envoyée à son domicile des Hauts-de-Seine et l'avait transportée dans un hôpital parisien. Trop tard car à ce moment là sa mère ne respirait plus.

Ce médecin "est pro-actif dans l'idée qu'il ne faut surtout rien faire", affirme l'avocate, qui prépare des plaintes pour une dizaine de cas similaires.

Des plaignants reprochent au Samu des décisions destinées à ne pas saturer les hôpitaux

En juillet, l'avocat a déposé une plainte collective à Paris, au nom de proches de douze personnes décédées du Covid-19 en mars et avril 2020, notamment pour "délaissement ayant provoqué la mort".

Les plaignants reprochent au Samu d'avoir suivi des directives publiées par le ministère de la Santé en mars 2020 pour éviter de saturer les hôpitaux. Selon eux, cela a conduit à délaisser des personnes victimes du covid-19 "jusqu'à ce qu'elles atteignent un état de santé critique".

Le Samu justifie le "tri des patients" et se dit prêt à "rendre des comptes"

Pour le président du syndicat Samu-Urgences de France, François Braun, "Il y a un fantasme de directives secrètesqui auraient été données", en particulier "pour laisser les gens mourir dans les Ehpad", mais "c'est absolument faux", affirme-il.

Pour les urgentistes, "Il y a une hystérie collective sur le tri des patients, mais le tri est à la base de la médecine d'urgence", précise le président de la Société française de médecine d'urgence Karim Tazarourte.

S'il estime "normal et même sain de rendre des comptes", Karim Tazarourte est certain qu'aucun de ses confrères "ne s'amuserait à laisser mourir des patients par défaut de soins".