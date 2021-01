Covid-19 en Dordogne : une jeune périgourdine soutient les étudiants déprimés sur Instagram

Ce début d'année 2021 est très compliquée pour une grande majorité d'étudiants, obligés de suivre les cours à distance. Cette situation plonge certains dans une profonde solitude et dans une détresse psychologique. Pour les soutenir et tenter de leur redonner le sourire et l'envie d'apprendre, une jeune étudiante du Périgord, les soutient via son compte Instagram.

"Certains m'ont confié avoir envie d'abandonner"

Il y a deux ans, Emma a créé un compte Instagram sous le pseudo "Mes années fac". Au départ, pour partager ses conseils notamment sur l'organisation des révisions. Mais depuis peu, elle encourage les étudiants qui sont sur le point de tout stopper."Il y a une semaine j'ai réalisé un petit sondage pour savoir comment leur journée s'était passée. J'ai eu un nombre affolant de réponses négatives. je me suis permis de leur demander pourquoi ils ne se sentaient pas bien. Les mêmes choses reviennent : les cours à distance sont fatigants, une démotivation, certains m'ont même confié avoir envie d'abandonner" explique la jeune femme. Elle discute notamment avec de nouveaux étudiants, des premières années, "qui ne supportent pas ces enseignements à distance et qui se sentent délaissés par les facultés et par le gouvernement".

Le témoignage d'Emma Copier

Emma, 20 ans, est étudiante en droit. Face à la détresse de certains étudiants en pleine crise sanitaire, elle leur donne des conseils sur Instagram pour ne pas qu'ils baissent les bras. © Radio France - Capture d'écran Instagram

Comment trouver les mots ?

Pour Emma, étudiante en troisième année de droit judiciaire de 20 ans, la situation est moins compliquée que la plupart des étudiants. Elle a la chance de vivre chez ses parents : "Je vis assez bien cette période mais j'essaye de leur dire que je crois en eux, qu'ils peuvent y arriver. Je leur apporte le soutien qu'il n'ont pas seul chez eux et des paroles réconfortantes".

Depuis la rentrée le 4 janvier, une partie des étudiants, les plus précaires ou encore les décrocheurs, est autorisée à suivre à nouveau des cours à la fac dans des conditions sanitaires strictes.