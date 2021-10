Covid-19 en Haute-Savoie : Pourquoi le taux d'incidence n’arrive pas à baisser ?

Pourquoi en Haute-Savoie le taux d'incidence du Covid-19 ne descend pas en dessous des 50 cas pour 100 000 habitants (seuil d'alerte sanitaire) ? Si en Savoie, par exemple, les écoliers ont pu retirer le masque avec aujourd'hui un taux de 33 cas pour 100 000 habitants, ce n'est pas le cas pour le département voisin. Ce mercredi, le taux d'incidence est à hauteur de 54 pour la Haute-Savoie. Cécile Janssen, infectiologue au Centre Hospitalier Annecy Genevois nous livre ses explications

Proximité avec l'Italie et la Suisse

La proximité avec la Suisse joue énormément selon l'infectiologue : "Outre les aller-retour avec la Suisse, la densité de population sur le territoire n'est pas comparable avec la Savoie. Mais je pense que si on se penche sur ce qui s'est passé lors des premiers clusters, on voit bien que ce sont des mouvements vers l'Italie et de l'Italie vers le département de la Haute-Savoie qui peuvent en partie expliquer cette situation.

Les 15% de la population non-vaccinés peuvent faire une vague épidémique - Cécile Janssen, infectiologue

L'hiver ne va pas arranger les choses

Selon l'infectiologue Cécile Janssen, la période hivernale ne devrait pas contribuer à une baisse de ce taux d'incidence en Haute-Savoie : "D'un point de vue médical, puisqu'on a enlevé les masques dans les lieux de convivialité et puisque les gens reprennent des saluts avec des bises, on sait qu'on va avoir une recirculation virale. Des virus grippaux, des virus respiratoires, des virus comme le coronavirus. On s'attend bien entendu à ce qu'on soit bien occupé au niveau médical cet hiver. On croit en la protection d'une part de la population par la vaccination."